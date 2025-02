Monza al Nesta bis, si riparte dalla sfida con il Lecce

Il Nesta-bis è pronto a partire. Domenica, all'U-Power Stadium, il Monza affronta il Lecce in uno scontro diretto per la salvezza che vale più dei 3 punti in palio. Dopo neanche due mesi, il tecnico romano torna sulla panchina biancorossa al posto di Salvatore Bocchetti e affronta i giallorossi, in quella che era stata una delle partite più complicate sotto la sua gestione. Una gara da affrontare con l'infermeria ancora piena: Stefano Turati verso il recupero per difendere la porta dei biancorossi, ancora da valutare le condizioni di Samuele Birindelli, Luca Caldirola, Danilo D'Ambrosio, Gianluca Caprari e Jean-Daniel Akpa-Akpro. Sicuramente assenti Matteo Pessina e Roberto Gagliardini. Nesta ha accettato la nuova sfida e a partire dalla sfida contro il Lecce spera di vedere la reazione nella sua squadra, distante 8 punti dall'obiettivo salvezza.