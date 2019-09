Niente da fare per Montella, ancora a secco di vittorie dal momento del ritorno sulla panchina della Fiorentina a marzo 2019. Contro l'Atalanta ha subito la rimonta da 2-0 a 2-2 al 95': "C'è da dire che abbiamo giocato contro le prime tre squadre della scorsa stagione, e abbiamo sempre giocato alla pari. Contro qualcuno meritavamo qualcosa di più. Oggi siamo arrabbiati e siamo cresciuti come squadra. Stanotte non dormirò, ma analizzando ragionevolmente la situazione credo che il percorso della Fiorentina sia buono fino a questo momento". Nel finale è successo di tutto: "Non riuscivamo più a pressare e abbiamo sofferto fisicamente. L'Atalanta è forte, ha automatismi e sa come forzare le gare. Dispiace perché mancava pochissimo, ma prendiamo le cose positive di oggi che sono state tante".