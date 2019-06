MONDIALI DONNE: OLANDA GLI OTTAVI DA PRIMA DEL GIRONE

20/06/2019

L'Olanda batte il Canada 2-1 nell'ultima giornata di partite valide per il Girone E del Mondiale di calcio femminile, disputata allo Stade Auguste Delaune di Reims (Francia), e si qualifica da prima agli ottavi di finale del torneo. Le 'Tulipane' chiudono a punteggio pieno, con nove punti in tre partite, e passano assieme alle canadesi che di punti ne hanno totalizzato sei. I gol tutti nel secondo tempo: al 9' Dekker porta in vantaggio l'Olanda, Sinclair al quarto d'ora pareggia; decide Beerensteyn alla mezz'ora. Nell'altra partita, inutile ai fini della qualificazione, il Camerun ha battuto la Nuova Zelanda 2-1 nello Stade de la Mosson, a Montpellier: africane in vantaggio con gol di Nchout al 12' del secondo tempo, le 'Kiwi' le acciuffano con un autogol di Awona, ancora Nchout al 50' firma il 2-1 finale. Il Camerun chiude con tre punti il girone, Nuova Zelanda resta a zero.