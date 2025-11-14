Mondiale, Ancelotti: "Sogno finale Brasile-Italia"

"L'Italia? Dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un'eliminatoria complicata. Spero che riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso". Lo dice Carlo Ancelotti, ct del Brasile, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Riguardo alla Seleçao, l'ex tecnico del Real Madrid la ritiene una squadra "buona, molto buona. Abbiamo veterani di livello e giovani di qualità. E siamo circondati da una passione incredibile. Ci chiedono di vincere il Mondiale e quello proveremo a fare. Il digiuno per il Brasile dura da troppo tempo, giustamente vogliono la sesta coppa".