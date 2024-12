MLS 2024: la finale sarà LA Galaxy-NY Red Bulls

I Los Angeles Galaxy hanno conquistato la Western Conference della MLS 2024 vincendo la finale contro i Seattle Sounders 1-0 con un gol nel finale di Joveljic. Grazie a un miglior piazzamento nella regular season, i californiani ospiteranno la finalissima di MLS contro i New York Red Bulls che, battendo con lo stesso risultato Orlando in trasferta (1-0 gol di Reyes), si sono laureati campioni in Eastern Conference. Sabato 7 dicembre alle 22 italiane la finale al Dignity Health Sports Park.