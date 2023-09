Milanesi in fuga grazie… al mercato

SDOTTORATE

Prima della sosta pesiamo l'apporto dei nuovi acquisti

© Getty Images Passeranno in fretta i dodici giorni che ci separano da sabato 16 settembre quando, alle 18, andrà in onda il superderby milanese dei 18 punti. Rossonerazzurri lanciatissimi in testa, Juve sulla scia, Napoli in frenata (lo scorso anno la prima sconfitta era arrivata alla 16esima giornata…), romane attardate. La fotografia del campionato alla sosta ci permette di “pesare” l’apporto dei nuovi acquisti (non considerando tali i ritorni tipo Sensi-Inter e McKennie-Juventus) delle 4 squadre che hanno conquistato gli ultimi 4 scudetti.

RITOCCHI NERAZZURRI - Nel poker alla Fiorentina si è finalmente sbloccato Marcus Thuram: gol, assist e rigore procurato nei 70 minuti contro la Viola, più due-tre gol mancati e una bella standig ovation. Tra i pali Sommer continua la sua imbattibilità: tre partite, 270 minuti e zero gol al passivo (unica squadra l’Inter a tenere la porta blindata). Lo svizzero e il francese sono stati sempre titolari (per Thuram 212’ in campo); Cuadrado (Al bacio il suo assist per Lautaro Martinez), Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic sono sempre subentrati, rispettivamente per 63, 61, 63 e 58 minuti totali. Fermo a quota 7 minuti invece Bisseck che dopo lo scampolo disputato alla prima contro il Monza è sempre rimasto a guardare. In panchina ieri per onor di firma gli ultimissimi arrivati, Pavard e Klaassen.



RIVOLUZIONE ROSSONERA – Pioli è quello che ha usato di più i nuovi arrivi rivoluzionando peraltro il suo modulo di gioco con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Nelle tre partite ufficiali fin qui disputate, sono sempre partiti titolari in tre: Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. E sono sempre subentrati Chukwueze e Okafor, con uno scampolo di partita (contro il Toro) anche per Musah. L’olandese ex Az Alkmaar ha fatto l’enplein rimanendo in campo per tutti i 270 minuti delle sfide di Bologna, contro il Torino e dell’Olimpico romanista. Pulisic ha totalizzato 239’ (e firmato 2 gol), Loftus-Cheek con 205’ giocati è il neo-titolare ad aver giocato meno. A pari merito, tra i subentri, Chukwueze e Okafor con un corposo assaggio di 54 minuti; Musah è fermo a 23’. Sempre e solo panchina per i giovani argentini Pellegrino (classe 2002) e Romero (2004) così come per Sportiello, l’esperto vice di Maignan. Non è ancora comparso in distinta Luka Jovic, comprato dalla Fiorentina proprio sul gong del mercato.



FASCE NUOVE PER LA SIGNORA - Riserve a Empoli dopo aver giocato piuttosto bene da titolari a Udine e contro il Bologna, Andrea Cambiaso e Timothy Weah, rispettivamente in campo per un totale di 155 e 134 minuti. Anche se forse per Allegri i veri rinforzi non sono i due esterni ma vestono la numero 10 e la numero 7. Superfluo dire che trattasi di Paul Pogba (in attesa di capire l'entità dell'ultimo infortunio) e Federico Chiesa, finalmente ritrovati dopo infortuni e tribolazioni varie e assortite…



NAPOLI, UN TRIS... IN PANCHINA – L’altra faccia della medaglia è il Napoli. Garcia rispetto alla squadra scudettata di Spalletti ha perso il perno della difesa (Kim, ceduto al Bayern per 55 milioni), un centrocampista (Ndombelè, rientrato al Tottenham per fine prestito) e un attaccante (Lozano, tornato al Psv dopo 4 anni in azzurro). Evidentemente i ricambi, finora, non hanno convinto l’ex tecnico di Lille e Roma. Il difensore brasiliano Natan non ha mai messo il naso in campo, il centrocampista svedese Cajuste ha giocato (male) al debutto a Frosinone prima di essere sostituito dalla disperazione nell’intervallo e giocare i 7 minuti conclusivi contro il Sassuolo, il danese Lindstroem (alla bisogna esterno d’attacco o trequartista) è entrato nel finale senza lasciare il segno nella sfida persa contro la Lazio. Diciamo a spanne che nelle fila azzurre pesa tremendamente il fattore -K: non è una astrusa formula algebrica, ma il problema della sostituzione nel cuore della retroguardia di quel Kim che così brillantemente in un solo anno aveva fatto dimenticare le grandi stagioni difensive di Kalidou Koulibaly.