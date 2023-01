Verso Milan-Roma, Pioli: "Faccio affidamento su De Ketelaere"

VERSO MILAN-ROMA

Le parole dell'allenatore rossonero: "Leao deve continuare così"

Stefano Pioli punta la Roma: "È una squadra forte e ben strutturata. Torniamo a giocare a San Siro dopo 50 giorni e ci sarà molto entusiasmo". L'allenatore del Milan fa anche il punto della situazione infortunati: "Maignan? Non abbiamo tempistiche per il suo rientro e non possiamo correre rischi. Spero di poter recuperare qualche giocatore nei prossimi giorni". Poi c'è De Ketelaere che a Salerno è entrato bene: "Sta bene fisicamente e mentalmente. Faccio molto affidamento su di lui". No comment sul rinnovo di Leao: "Non parlo del contratto, deve continuare a essere determinante come nell'ultima partita".

Su Kjaer

"Ha avuto dei problemi al Mondiale, ma ora sta recuperando e penso che presto potrà essere a disposizione".

Su Tonali

"Non ho parlato con lui della diffida. Pensiamo solo alla partita di domani contro la Roma".

Su Zaniolo

"Zaniolo ha un grandissimo potenziale, non lo conosco perché non lo allena. Purtroppo ha avuto qualche infortunio che gli ha rallentato la crescita. Ha certe caratteristiche di profondità, Dybala ha caratteristiche tra le linee. Quello della Roma è un tridente completo".

Su Leao

"Periodo caldissimo perché deve continuare a giocare bene. Non parlo del rinnovo, non dovete chiedere a me. Deve continuare a essere determinante in tutte le partite come ha fatto a Salerno".

Sui calci piazzati della Roma

"Loro sono molto bravi su palla inattiva, abbiamo pensato alle contromisure".

Su Calabria

"È un giocatore molto forte e intelligente, mai avuto dubbi. È importante in fase di costruzione e completo".

Su Vasquez

"Bella personalità, ci ho parlato stamattina. Non si allena da cinque giorni per via dei viaggi, valuteremo se sarà disponibile contro il Torino in Coppa Italia".

Su Maignan

"Non abbiamo tempistiche per il suo rientro, non possiamo correre rischi. Mike ha tutto il nostro sostegno, è voglioso, ma bisogna aspettare perché il muscolo non risponde come dovrebbe".

Sullo scudetto

"Facciamo la nostra corsa, per provare a rivincere lo scudetto dobbiamo fare tanti punti".

Su Mourinho

"Il suo no al Milan? Per me il Milan è stata una grande occasione".

Su Giroud

"Sta molto bene fisicamente e mentalmente. Non vedo difficoltà da parte sua, le prossime otto settimane saranno impegnative. Sto vedendo un atteggiamento positivo da parte dei miei giocatori. Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni".

Su De Ketelaere

"Charles sta bene a livello fisico e mentale. Faccio molto affidamento su di lui".

Sugli infortunati

"Non recuperiamo nessuno, sono gli stessi 23 convocati di Salerno. Spero di recuperare qualcuno nei prossimi giorni".

Sui gol segnati

"Possiamo fare meglio, sappiamo quanto sia importante sbloccare le partite, siamo tra le squadre che segnano di più ad inizio gara, continuo a pensare che sia importante continuare a creare tante occasioni da gol. Per la qualità dei miei giocatori qualche gol in più bisogna pur segnarlo".

Sulla Roma

"È una squadra forte e ben strutturata. Abbina buona organizzazione di gioco a qualità e fisico. Una squadra che rispettiamo tanto. Torniamo a giocare a San Siro dopo 50 giorni, c'è tanto entusiasmo da parte dei nostri tifosi".

Su Vialli

"Con Gianluca ho giocato nell'Under 21 e ci siamo affrontati da avversari moltissime volte. Il 2023 non è iniziato bene perché perdiamo un campione dello sport e della vita. Persona generosa, coerente e corretta. Una tristezza forte, condoglianze alla famiglia e ai suoi cari".