Reina: "Il mio sì al Milan perché Gigio doveva andare via"

Nell'estate 2018 Mirabelli e Fassone gli hanno promesso un posto da titolare al Milan, però i piani non sono andati come previsto per Pepe Reina: "Ho firmato con i rossoneri perché Gigio Donnarumma doveva essere ceduto, ma poi alla fine rimase". Il portiere spagnolo, che ora si è accasato all'Aston Villa, però è stato un grande professionista. Mai una parola fuori posto e un ruolo da leader all'interno dello spogliatoio: "Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita. Il Milan è un po' in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli", le parole a Onda Cero.