Pioli: "Orgoglioso della crescita di questo Milan. Adoro Theo"

LE PAROLE

L'allenatore rossonero a L'Equipe: "A Maignan non gli manca niente"

Tre anni e mezzo di Milan per Stefano Pioli. Un percorso che ha portato alla conquista dello scudetto: "Veder crescere questa squadra è un vero motivo di orgoglio. Ciò dà un’idea del lavoro che stiamo facendo. Detto questo, la storia del Milan è essere in Champions League. Quindi siamo molto felici, ma non dobbiamo fermarci". In una lunga intervista a L'Equipe il tecnico rossonero ha parlato anche dei quattro francesi in rosa: Olivier Giroud, Theo Hernandez, Mike Maignan e Pierre Kalulu. "Ho un buon feeling con i francesi, sono ragazzi intelligenti che parlano bene italiano".

"GIROUD È SEMPRE POSITIVO"

"Me lo aspettavo, perché devi guardare le sue statistiche dall’inizio della sua carriera. Gli ho parlato due volte di persona prima che firmasse e ho avuto sensazioni molto positive, il suo ascolto, il suo rispetto, sapevo che avremmo lavorato bene insieme. È un grande giocatore. Ed è soprattutto un punto di riferimento per la nostra fase offensiva, un vero giocatore di squadra, generoso, sempre positivo".

"THEO HERNANDEZ LO ADORO"

"È diverso. È più giovane (25 anni), si apre meno, ma io lo adoro. È un fenomeno fisico e tecnico, sono sicuro che abbia ancora molto margine di miglioramento, deve convincersi anche di questo. E a volte noi allenatori ci dimentichiamo questa verità: non possiamo cambiare le persone che sono o i giocatori che sono. Ovviamente vogliamo farli progredire e, con Theo, abbiamo lavorato molto, non solo difensivamente, tra l’altro. Ma, è vero, non voglio cambiarlo".

"A MAIGNAN NON MANCA NIENTE"

“Mike non lo conoscevo prima di giocare contro il Lille in Europa League. In casa ci hanno battuto 3-0 (nella fase a gironi, nel 2020-2021), e a fine partita dico al mio preparatore dei portieri: ‘Quello, devi seguirlo’. La sua comunicazione e la sua presenza nel gioco mi hanno impressionato. Ero sicuro che fosse un ottimo portiere, ma si è rivelato anche migliore di quanto pensassi. È molto meticoloso nella preparazione delle partite, è un giocatore che vuole crescere continuamente. È estenuante allenarlo, perché chiede molto. Ma è anche fantastico, perché è motivato. Quando sei sempre tu, l’allenatore, a dover motivare tutti gli altri, dopo un po’ manca sempre qualcosa. E a Mike, non gli manca niente".

"KALULU È LA BELLA SORPRESA"

"E poi c’è Pierre, la bella sorpresa. Una grande sorpresa, sì. Pierre è un ragazzo fantastico. Durante tutta la prima stagione qui (2020-2021), ha giocato davvero poco, e ha lavorato tanto. Non ha mai mollato un centimetro, e meno giocava, più lavorava in allenamento. Perché quando non giochi non basta lavorare bene, devi fare meglio degli altri. E Pierre ha sempre avuto questa motivazione. Di conseguenza, sta migliorando rapidamente e non è finita“.