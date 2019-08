Milan, test in Kosovo: attesa per il debutto di Leao

Una nuova tappa nella marcia di avvicinamento alla Serie A (il 25 agosto sul campo dell'Udinese alle 18). Il Milan è volato in Kosovo dove (per la prima volta nella sua storia) questa sera alle 20:45 giocherà contro il Feronikeli, campione nazionale in carica. Giampaolo sembra intenzionato a schierare dal primo minuto Rafael Leao in attacco accanto a Piatek. Per il portoghese, acquistato dal Lille, si tratterebbe dell'esordio in maglia rossonera. Alle spalle delle due punte - è diventata una consuetudine in questo pre-campionato - agirà Suso, stimatissimo dal tecnico ex Samp ma sempre 'a rischio cessione' sebbene se in misura minore rispetto a qualche settimana fa.