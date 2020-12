Milan, Stefano Pioli è negativo al tampone e torna in panchina

Buone notizie per il Milan. Il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l'allenamento a Milanello e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow. Nelle scorse settimane Pioli era stato sostituito in panchina da Daniele Bonera.

lapresse