Milan, squadra contestata a Torino dopo l'autogol: "Tirate fuori i cog***i"

Sono giorni burrascosi in casa Milan a cui ora rimane che centrare il quarto posto in campionato per tornare così in Champions League e provare a vincere la Coppa Italia, per quello che sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana. In questi giorni la società ha provato a far quadrato intorno alla squadra come spiegato dal direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada: "Siamo tornati a Milanello abbiamo parlato con i giocatori, individualmente, anche con lo staff e il mister. È importante stare con loro, anche oggi abbiamo parlato in albergo".