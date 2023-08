Milan, senti Leao: "Voglio Pallone d'Oro e Champions. Pulisic e Loftus-Cheek grandi acquisti"

qui milan

Il portoghese sogna in grande in rossonero ed esalta i nuovi acquisti: "Sto aiutando Romero, non deve avere paura"

Rafael Leao, insieme a Calabria, Theo e Tomori, è uno dei leader del Milan a cui Stefano Pioli dà massima fiducia in vista del campionato che verrà. Fresco di rinnovo in rossonero, col prolungamento di contratto fino al 2028, il portoghese è ambizioso e vuole togliersi ancora parecchie soddisfazioni con la maglia del Milan, come raccontato ai microfoni di ESPN. "Credo sia il club giusto per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro" ha raccontato in un'intervista il lusitano, consapevole che la prossima stagione dovrà dare quel qualcosa in più per trascinare i rossoneri fino agli obiettivi prefissati.

Per farlo servirà forza, concentrazione e quel pizzico di fortuna mancata la scorsa stagione. E Leao, parlando del rinnovo, è consapevole di dover dare il massimo: "Mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero vincere lo scudetto, mi hanno aiutato a crescere come giocatore. Ora mi sento più maturo, un leader nella squadra. Il club mi dà l’opportunità di vincere ogni partita della stagione".

Vincere aiuta a vincere e il portoghese, dopo aver assaggiato il sapore del successo col tricolore nel 2022, spera di ripetersi. Per raggiungere l'obiettivo la società rossonera non ha badato a spese, con una campagna acquisti importante: "Credo che avremo più opzioni quest’anno, soprattutto in attacco e a centrocampo. Nella scorsa stagione non ne avevamo così tante. Nella doppia sfida con l’Inter abbiamo sofferto il fatto che loro hanno cambiato tanto e avevano giocatori dalla panchina in grado di entrare e fare la differenza. In questa stagione la direzione è cambiata, il club ha fatto dei grandi acquisti".

"Pulisic e Loftus-Cheek sono grandi acquisti, questi giocatori alzano il livello della squadra e sono molto contento di averli con noi" ha detto Leao a ESPN. E parlando dei nuovi acquisti si è soffermato su Romero e lo stesso Pulisic: "Quando Luka è arrivato ha rilasciato un’intervista dicendo che gli piace molto Rafael Leao. È un ragazzo giovane, un giovane talento e nello spogliatoio sto cercando di aiutarlo per farlo integrare squadra perché a volte l’ho visto un po’ silenzioso. Quindi cerco di prenderlo, di tenerlo vicino a me e gli dico di non avere paura, di prendere la palla e far vedere perché è qui. Pulisic? L'ho visto sia al Borussia Dortmund che al Chelsea: è un giocatore che mi piace perché riesce a dribblare uno o due giocatori, perché tira con il mancino e con il destro nello stesso modo, è molto rapido. Credo che Luka e Christian siano giocatori simili“.