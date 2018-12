Milan, Salvini ancora critico: "Fiorentina? Al massimo puntiamo allo 0-0...”

20/12/2018

Nonostante il quarto posto in classifica, non è un periodo facile per il Milan, che deve ancora fare i conti con diversi infortuni, è stato eliminato dall'Europa League, ha fallito la mini-fuga su Lazio e Roma e sabato sfiderà la Fiorentina senza il centrocampo titolare. Un periodo di sofferenza dunque per i tifosi rossoneri e in particolare per uno di loro, il ministro degli Interni Matteo Salvini, che di recente non ha risparmiato dure critiche alla squadra di Gattuso. Dopo la polemica per sulle mancate sostituzioni del tecnico rossonero all'Olimpico contro la Lazio (con successiva retromarcia) e dopo aver partecipato alla festa della Curva Sud Milano, il ministro dell’Interno ha detto la sua sulmomento dei rossoneri a margine di una cena elettorale a Firenze: “Ormai sono rassegnato -ha dichiarato con tono chiaramente critico - contro la Fiorentina puntiamo al massimo su uno 0-0". Una vera e propria mozione di sfiducia nei confronti della sua squadra del cuore che conferma le parole dette dopo il pareggio senza reti di Bologna: "Un pronostico per Milan-Fiorentina? Ultimamente stiamo facendo beneficenza ovunque, al massimo se ci va bene arriverà un pareggio - aveva dichiarato ai microfoni di Lady Radio - "Dopo aver portato mio figlio ad Atene a vedere quello scempio mi è caduta un po' la poesia. Mi sembra che la Fiorentina stia giocando meglio e nel weekend è tornata a vincere. Non per gufare, ma se fossi un tifoso viola non sarei molto preoccupato della trasferta a San Siro".