Milan, respinto il ricorso per Higuain: restano due turni di stop

23/11/2018

Niente da fare per Gonzalo Higuain: la Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso del Milan riguardo la squalifica dell'attaccante argentino, confermando le due giornate di squalifica. A nulla è servito l'intervento in prima persona del Pipita per perorare la sua causa dopo l'espulsione subita contro la Juventus, ribadendo la propria versione dei fatti. Higuain salterà le partite contro Lazio e Parma in campionato.