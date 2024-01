Milan, rabbia e delusione: la ricaduta costa un altro obiettivo

L'ANALISI

Dopo l'eliminazione dalla Champions e ora dalla Coppa Italia, ai rossoneri resta la conquista di um posto tra le prime 4 in campionato e l'Europa League

Rabbia per il rigore fischiato per fallo di Jimenez su Miranchuk e tanta delusione in casa Milan per la sconfitta contro l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti di finale. Per i rossoneri - al terzo ko nelle ultime quattro partite di Coppa Italia, tante sconfitte quante nelle precedenti 14 gare nella competizione - un altro obiettivo sfumato, dopo l'uscita di scena dalla Champions League nella fase a gironi. Alla squadra di Pioli non resta ora che l'Europa League e la qualificazione in Champions per la prossima stagione, anche se l'obiettivo scudetto non è del tutto accantonato, dopo gli ultimi risultati positivi. Tre vittorie e un pareggio il bilancio del Milan in campionato proprio dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta. C'è da ripartire allo stesso modo per salvare una stagione già compromessa a gennaio.

Un buon primo tempo e le note positive rappresentate da Leao - al secondo centro consecutivo in Coppa Italia dopo quello realizzato al Cagliari - che illude il Milan ma poi si spegne nella ripresa come il resto della squadra, e da Theo Hernandez, che ha regalato il terzo assist in questa edizione della Coppa Italia, più di qualsiasi altro giocatore nella competizione. Poi uno Jovic non pervenuto, Jimenez protagonista dell'episodio che decide la partita e troppi giocatori nell'ombra, come Musah e Loftus Cheek, che giocano a basso ritmo e lì in mezzo subiscono l'aggressività degli uomini di Gasperini.

E a fine partita arrivano anche i fischi di San Siro: "Dobbiamo accettare i fischi perché in questo momento non possiamo essere applauditi", ha detto Pioli della contestazione dei tifosi. Non c'è tempo per recriminare né per leccarsi le ferite. Domenica sera a San Siro arriva la Roma di Mourinho, reduce dalla bruciante sconfitta nel derby di Coppa. Una sfida da vincere assolutamente: per rialzare subito la testa, tenere a distanza le squadre che sono dietro e restare attaccati agli obiettivi ancora possibili.