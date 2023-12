Milan, piovono infortuni: lesioni muscolari per Pobega e Okafor. Recuperano Sportiello e Pellegrino

QUI MILAN

I due giocatori si sono infortunati durante il 3-0 con il Monza. Continua l'emergenza infortuni in casa rossonera

Le buone notizie per il Milan arrivano solo dai risultati. Dopo la vittoria di Newcastle è arrivata quella convincente contro il Monza in campionato, ma il 3-0 della sedicesima giornata ha portato in dote due nuovi infortuni muscolari per i giocatori di Stefano Pioli. Pobega, uscito lasciando il posto all'esordiente (con gol) Simic, ha riportato una lesione al retto femorale con coinvolgimento tendineo. Okafor, autore del 3-0, ha lesionato un muscolo flessore profondo.

Per entrambi i giocatori al momento è previsto riposo e un nuovo controllo clinico dopo una settimana per poi valutare la strada migliore verso il recupero che in ogni caso non sarà breve.

Chi, invece, è guarito clinicamente e può tornare in gruppo sono Marco Sportiello e Marco Pellegrino. Il portiere ha recuperato dalla lesione del polpaccio mentre il difensore ha lasciato definitivamente alle spalle la frattura del piede.