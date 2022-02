Milan, Pioli non ha opzioni: derby da vincere per continuare a sognare lo scudetto

VERSO INTER-MILAN

In caso di sconfitta i rossoneri precipiterebbero a -7 dai cugini, potenzialmente -10 in caso di successo nel recupero col Bologna

Tre mesi dopo la sfida di andata, Inter e Milan si ritrovano nella stessa situazione ma a parti invertite. Se a novembre era il Diavolo a viaggiare con il vento in poppa con 7 punti di vantaggio e un inizio di stagione da favola, ora sono i nerazzurri ad avere in mano il destino del campionato e, con una vittoria domani, estrometterebbero in modo definitivo i cugini dalla corsa scudetto, perché l'eventuale -7 in classifica diventerebbe potenzialmente un -10 in caso di successo nel recupero col Bologna. Per questo motivo Handanovic e compagni hanno sulla carta due risultati su tre, mentre a Milanello è d'obbligo vincere, cosa non facile sia per la caratura dell'avversario che per i diversi giocatori acciaccati. Getty Images

Infortuni e Covid, impossibile negarlo, hanno reso più complicato il lavoro (comunque ottimo) di Pioli, che per domani ha due grossi punti interrogativi: Ibrahimovic e Tomori. Lo svedese, a meno di segnali confortanti dell'ultima ora, è destinato al forfait per il problema al tendine d'Achille accusato con la Juve. Giroud, alla prima volta contro l'Inter, scalpita e lancia messaggi agguerriti ai cugini. Cauto ottimismo, invece, per il centrale inglese che dovrebbe essere arruolabile almeno per la panchina. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta con lo Spezia e dal deludente pareggio con la Juve e non stanno attraversando un momento di grande forma. Il ritorno dalla Coppa d'Africa di Bennacer e Kessie può dare una grossa mano e l'ivoriano, con ogni probabilità al suo ultimo derby, può rappresentare una fattore fondamentale. Pioli è orientato a schierarlo trequartista per limitare le iniziative di Brozovic. A far saltare il banco, invece, ci proveranno Theo Hernandez (assente all'andata) e Leao, due dei più in forma della rosa. Non è un mistero, infatti, che la corsia mancina del Milan negli ultimi tempi sia davvero letale, con giocate e accelerazioni che mandano in crisi le retroguardie avversarie. Il Milan partirà sfavorito, ma la storia del derby della Madonnina ci insegna e ci ha regalato in passato risultati inaspettati e quasi sempre grandi emozioni.