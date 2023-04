Milan, Pioli tiene i piedi per terra: "Niente euforia, ora testa all'Empoli"

QUI MILAN

"Abbiamo vinto una partita importante, ma è solo il primo passo in questo finale di stagione. In Champions sarà tutto diverso"

© Getty Images Dopo il poker rifilato al Napoli, Stefano Pioli è soddisfatto ma vola basso. "Stasera abbiamo vinto una partita importante, ma è solo il primo passo in questo finale di stagione - ha spiegato il tecnico del Milan -. Niente euforia, è stata solo una buona prestazione contro una grande squadra". "Ora testa all'Empoli perché è il genere di partita che quest'anno ci ha penalizzato in campionato - ha proseguito - . Non possiamo più sprecare altre occasioni. Abbiamo buttato delle opportunità con errori che non devono più accadere". Poi sulla doppia sfida di Champions con gli azzurri: "Questo risultato non condizionerà le gare di Champions - ha precisato -. Sarà un altro ambiente, un'altra situazione". "Questa vittoria ci darà modo di studiare meglio l'avversario, ma non cambia niente - ha aggiunto -. Sarà uno scontro equilibrato".

Vedi anche napoli Serie A: Napoli-Milan 0-4, dominio rossonero e Pioli sale al 3° posto

"In campionato il Napoli è stato più bravo di noi - ha continuato Pioli -. Perché la stagione sia positiva dobbiamo giocare la Chamions l'anno prossimo". "Prima della gara con l'Udinese avevo già deciso di giocare a quattro col Napoli - ha spiegato il tecnico rossonero parlando del ritorno alla difesa a quattro -. Non dobbiamo dimenticarci però che l'altro sistema ci ha fatto vincere gare importanti e che in un momento di difficoltà ci ha dato dei vantaggi". "Era il momento giusto per ritornare a questo sistema, il Napoli ci ha creato delle difficoltà ma la squadra ha interpretato molto bene la gara - ha proseguito -. Dobbiamo pensare alla prossima gara".

"Adesso dobbiamo pensare all'Empoli, poi penseremo alla Champions - ha aggiunto Pioli -. Sarà importante la condizione dei giocatori per fare le scelte giuste in una sfida di 180'". "Saranno due gare giocate a grande intensità contro una squadra molto forte - ha continuato -. Non è che il 4-0 ha cambiato il valore del Napoli". "Saranno due match difficili da affrontare con la stessa mentalità e personalità di stasera - ha aggiunto -. Loro nel secondo tempo hanno aumentato la pressione e ci hanno messo un po' in difficoltà".

"La testa può fare sempre la differenza - ha continuato il tecnico del Milan -. Gennaio ci ha tolto certezze e sicurezze anche dopo aver vinto il campionato. Ci siamo un po' disuniti". "Solo le grandissime squadre riescono a fare bene sia in campionato, sia in Champions - ha aggiunto -. Il fatto di essere andati avanti in Champions ci ha tolto energie e lucidità in campionato. E' un percorso che dobbiamo fare perché vogliamo arrivare in alto".

Quanto alle condizioni di Brahim Diaz, Pioli poi getta acqua sul fuoco. "E' scivolato e ha avuto un fastidio - ha precisato -. Lui non voleva uscire, ma io ho preferito non rischiare e al suo posto è entrato Saelemaekers che ha fatto una bella prestazione". Infine qualche battuta su Leao: "Non è mai andato via. Stasera ha fatto due gol, uno giocando da esterno e uno da punta centrale. I giovani anche quando non danno l'impressione di migliorare, assimilano. Rafa diventerà un campione. Ha un potenziale incredibile ed è un ragazzo intelligente".