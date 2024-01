Milan, Pioli: "Momento negativo alle spalle, dobbiamo far meglio al ritorno"

MILAN

"Theo da centrale è più attento e ci aiuta nella costruzione, Loftus-Cheek deve segnare di più"

Dopo il tris rifilato all'Empoli, Stefano Pioli si gode il risultato e la prestazione. "Qualcosa nella ripresa abbiamo concesso. Abbiamo gestito la palla, ma dovevamo anche chiudere prima la gara - ha spiegato a DAZN il tecnico del Milan -. Venivamo da esperienze in cui ci avevamo rimesso dei punti nella stessa situazione. E' stata comunque una prova positiva". "Dobbiamo fare nettamente meglio rispetto all'anno scorso nel ritorno - ha aggiunto -. Abbiamo avuto un periodo delicato in cui abbiamo buttato dei punti, ma ora vogliamo tornare a far bene. Dobbiamo tenere questa mentalità e ad avere questo approccio alle gare".

"Nelle stagioni ci sono momenti positivi e negativi. Quello negativo sembra essere alle spalle per noi. Non dobbiamo continuare a pensare al passato - ha proseguito Pioli -. Ci sono ancora tante gare e possibilità perché questa stagione possa essere positiva". "La squadra è in crescita, sta giocando a un buon livello - ha continuato -. Ora abbiamo una gara difficile in Coppa Italia e daremo il massimo perché è una competizione a cui teniamo".

Poi qualche considerazione sui singoli. "Theo è un giocatore fortissimo dotato di intelligenza tattica e fisicità che pochi al mondo hanno - ha spiegato il tecnico rossonero -. Si sta applicando con intensità e attenzione nel ruolo di difensore centrale come forse non ha mai fatto prima e sta facendo benissimo aiutandoci nella costruzione"." Sta facendo prestazioni di altissimo livello. Oggi non ha sbagliato nulla e ci ha messo tante pezze quando serviva - ha aggiunto -. Credo sia giusto continuare così adesso, ma poi vedremo". "Loftus-Cheek deve segnare di più, deve riempire l'area - ha proseguito -. Ha fisicità e tecnica. E' un giocatore forte. Non pensavo fosse così offensivo all'inizio. E' difficile da marcare. E' abile nell'uno contro uno e di testa. Oggi ha fatto molto bene".

Infine qualche battuta sui giovani. "I giocatori esperti ora sono quelli più professionali, disponibili e che danno l'esempio - ha precisato Pioli -. A volte i giovani invece vogliono tutto e subito e non sono disposti a sacrificarsi per ottenere qualcosa". "I nostri ragazzi hanno talento, ma hanno anche il giusto atteggiamento. Sono umili e hanno voglia di imparare. Siamo contenti - ha concluso -. Si è formato un gruppo importante che vuole lavorare insieme e fare bene".