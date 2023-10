Milan, Pioli ko a Parigi: "Bene un'ora, ma dobbiamo alzare il nostro livello"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero ha commentato la brutta sconfitta di Parigi: "Un risultato pesante, la loro qualità ha fatto la differenza"

Il Milan è uscito malconcio dalla sfida in Champions League a Parigi, sconfitto 0-3 dal Psg di Mbappé. Per i rossoneri due punti in tre giornate e nessun gol segnato, una situazione più che complicata in vista del passaggio del turno: "Un risultato pesante - ha commentato Pioli a fine partita -, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Dal punto di vista tecnico doveva fare meglio e il Psg ha sfruttato bene le occasioni che hanno avuto. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene mentre nella ripresa siamo stati troppo imprecisi. Brutto il secondo gol per come l'abbiamo preso".

"Anche il Psg ha pressato molto e non era facile sviluppare bene la manovra, ma siamo stati puniti nei momenti delicati del match. Dovevamo fare meglio tecnicamente. È normale essere preoccupati dopo due sconfitte di fila, ma dobbiamo fare crescere il nostro livello perché il girone non è ancora finito" ha continuato Pioli a Prime Video.

Al Milan serve anche uno scatto mentale per competere contro le più forti in Champions League: "Per un'ora abbiamo fatto una buona prestazione anche giocando meglio del Psg, poi però abbiamo subito il secondo gol e abbiamo mollato un po'. Potevamo riaprirla, ma dispiace perché era una partita importante che abbiamo interpretato bene. Nell'atteggiamento della squadra non posso rimproverare niente, ma il Psg ha avuto più qualità di noi e ha deciso il risultato".

