Milan, Pioli verso l'Atalanta: "Torna Maignan in porta. Ibra può giocare"

VERSO MILAN-ATALANTA

Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia del big match contro l'Atalanta a San Siro

Il Milan di Pioli aspetta l'Atalanta a San Siro per capire se davvero il momento più difficile della gestione del tecnico in rossonero è alle spalle. Dopo tre vittorie di misura senza subire gol, lo scontro diretto con i nerazzurri di Gasperini è un test probante per definire le nuove ambizioni dei campioni d'Italia. Il tecnico rossonero ritrova due leader importanti: "Tra i pali gioca Maignan, ci è mancato molto dentro e fuori dal campo, ma Tatarusanu ha fatto bene. Ibra? Sta sempre meglio, può giocare".

LE PAROLE IN CONFERENZA

É una partita in cui si deve fare male prima che contenere?

Sicuramente l'Atalanta è una grande squadra per organizzazione di gioco, tecnica e fisicità. Anche noi abbiamo qualità e credo che, come sempre da quando sono qua, sarà una partita aperta con due squadre che vorranno segnare un gol in più.

Situazione infortunati e Maignan?

Ibra sta sempre meglio, Calabria e Bennacer non saranno convocati ma tornano mercoledì. Florenzi torna tra i convocati a Firenze. Gioca Maignan.

Come ha vissuto il periodo Maignan?

Tatarusanu ha fatto pienamente il proprio dovere e negli ultimi giorni non si è allenato per influenza. Maignan è stato un leone in gabbia in questi mesi perché non poteva fare quello che fa sempre dentro e fuori dal campo. É molto motivato.

Sarà un test per capire come sta la squadra?

Una partita molto importante, lo è perché la classifica per il quarto posto è molto corta e possiamo allungare su di loro. Mi aspetto una sfida combattuta perché l'Atalanta è una squadra fisica, di duelli e ripartenze. Noi stiamo bene di testa e di gambe, proveremo a essere più padroni delle partite mantenendo la solidità difensiva.

Il rientro di Maignan è la notizia più importante?

É stato il miglior portiere della scorsa stagione, ci da tanto in tante situazioni diverse. Sarà l'unico giocatore che avrà più spazio per iniziare l'azione e lui sa variare e fare le scelte giuste. Non gioca da cinque mesi, sta bene, ma anche lui avrà bisogno di tempo per tornare al suo livello.

Il nuovo modulo è congeniale per Leao?

Un allenatore non intraprende un nuovo sistema di gioco senza che uno dei giocatori più talentuosi sia felice della soluzione. Inoltre lui è uno dei pochi che ha da sempre più libertà di movimento in campo, spesso non fa quello che gli dico io ma segue il suo intuito.

Ibra può tornare in campo?

Potrebbe rivedersi in campo. La prima convocazione era per farlo tornare in gruppo, mentre ora è a disposizione ed è pronto.

Il rientro dei senatori arriva nel momento giusto?

Più leader sono a disposizioni più tutti si sentono sicuri, convinti e forti. L'aspetto tecnico e tattico è importante, ma quello mentale conta di più. Contro l'Atalanta serve convinzione e serenità di farsi dare il pallone.

Qual è tra le 799 panchine quella che ricorda con più piacere e quale meno?

800 panchine sono tante, ma vorrei tagliare le 1000 ancora sulla panchina del Milan anche se sarà difficile. Tutte le esperienze che ho avuto mi hanno aiutato nella carriera, poi ovviamente la partita dello scudetto è un riferimento ma mi auguro che ne saranno altre in futuro.

Cos'ha avuto Bennacer?

Una lesione muscolare. Abbiamo provato a recuperarlo per il Tottenham, sta bene ma in questi giorni sta facendo alta intensità in allenamento e non è il momento di rischiarlo.

De Ketelaere ha bisogno di uno shock?

É giovane e si sta inserendo in un ambiente nuovo e completamente diverso. Nelle ultime settimane lo vedo convinto e sta bene fisicamente, ma chiaramente ci ha messo più tempo di quanto volevamo. Non è solo un bravo ragazzo, lui ci farà vincere le partite.

C'è qualcuno che in allenamento la sta mettendo in difficoltà?

Tutti mi mettono in difficoltà, le scelte le faccio con dispiacere perché tutti meriterebbero di giocare ma in campo vanno in 16. In allenamento però tutti mi rendono felice per impegno e voglia. Ragioniamo una partita alla volta.

Il suo pensiero su Hojlund, come va marcato?

É un giocatore che avevamo già visto durante un'analisi. Sapevamo che tipo di giocatore fosse, ma sicuramente è un attaccante diverso rispetto agli ultimi incontrati come Kane e Petagna. Lui va molto in profondità e andrà limitato bene.

Il modulo a quattro è ancora possibile?

Sì, anche tenendo gli stessi giocatori in campo col modulo a tre. Si può fare tutto, ma non voglio essere ripetitivo perché non conta il modulo ma l'interpretazione.

Quale sarà lo step successivo con questo modulo?

Controllare di più la partita. Col Monza nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, non deve succedere. I terzi di difesa devono proporsi di più con questo modulo perché i difensori hanno le qualità per farlo diventando più imprevedibili.

Il tridente offensivo cambia per caratteristiche o per l'avversario?

Guardiamo le nostre qualità, poi la posizione può cambiare in base anche all'avversario in maniera da costruire occasioni in maniera più semplice possibile senza sacrificare la profondità.

De Ketelaere ha sbagliato diversi gol, ma intanto era lì: può giocare sulla fascia destra?

Per come giochiamo adesso no, nei due alle spalle della punta sì. Al Bruges svariava molto alle spalle della punta, le sue occasioni da gol stanno aumentando e il gol arriverà, secondo me sarà anche fortunoso e poi andrà meglio.

Risollevare il Milan da quel gennaio terribile è paragonabile all'impresa dello scudetto?

Mancano 15 partite di campionato più la Champions. Le somme si tirano alla fine.