Milan, Pioli: "Classifica? L'Inter ora ha preso slancio, le assenze pesano"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il ko interno col Napoli: "Partita solo buona, contro una squadra ottima. Rigore su Theo più sì che no"

Stefano Pioli commenta con una certa amarezza la sconfitta di San Siro contro il Napoli: "Abbiamo fatto una buona partita, che però non può bastare contro un avversario ottimo - ha detto il tecnico rossonero -. Abbiamo perso un'occasione dopo due grandi vittorie (Verona e Manchester, ndr). Ora però dobbiamo solo guardare avanti. L'Inter certamente ha preso molto slancio, specialmente dopo l'esclusione dalla Champions. Le assenze? Quando sono così numerose, qualcosa perdi per forza". Getty Images

Sul peso degli indisponibili l'allenatore parmigiano ha pochi dubbi: "Stiamo perdendo qualcosa anche a livello di mentalità e di comunicazione. Abbiamo fatto tante partite senza Zlatan, Mandzukic, Rebic... Senza centravanti è difficile. Anche stasera sicuramente potevamo fare qualcosa di più dentro l'area. Del resto immaginiamoci l'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez. O la Juve senza CR7, Morata e Chiesa".

Il Milan, inevitabilmente, ha anche pagato l'impegno europeo: "L'Europa League è molto più faticosa della Champions in termini di vicinanza tra le partite. Tenete presente che noi siamo tornati alle 3 del mattino di venerdì da Manchester... Poi questo è il percorso che volevamo, quindi non cerco giustificazioni. Comunque ora dobbiamo reagire, questa classifica ci fa male, siamo il Milan e vogliamo subito guardare avanti, a cominciare dal ritorno col Manchester".

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del match contro il Napoli, Pioli si è detto comunque soddisfatto del gioco espresso: "Nel primo tempo non abbiamo concesso tantissimo, ma sicuramente non abbiamo fatto una gran partita a livello tecnico.Ttroppi passaggi sbagliati, questo è stato un nostro limite. Inoltre abbiamo preso quando stavamo facendo meglio di loro. Si può sbagliare un passaggio a metà campo, ma dovevamo essere più veloci a recuperare le posizioni. Nella costruzione dovevamo essere più veloci, potevamo attaccare la profondità, è mancata la precisione tecnica, ma anche alcuni movimenti.

Infine un commento sul mancato rigore su Theo Hernandez: "La reazione dopo il gol subito c'è stata, abbiamo avuto una palla gol importante con Leao e il rigore sicuramente era più sì che no".