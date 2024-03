Milan, per risolvere il problema infortuni Ibra punta su Steve Tashjian

MILAN

L'indiscrezione era stata riportata da Repubblica e poi è stata confermata attraverso i suoi social anche dall’ex Head of Performance della Nazionale maschile USA

"Non ci sono 14 punti di differenza con l’Inter, la classifica è questa perché la differenza l'hanno fatta tra novembre e dicembre quando loro fanno 12 punti e noi perdiamo in casa con Udinese e Juve e ci facciamo rimontare a Napoli e Lecce. Loro hanno preso il distacco e lo mantengono nonostante il nostro momento". Le parole, cariche di rimpianto, di Stefano Pioli dopo la vittoria di Firenze spiegano bene il motivo dell’abissale distacco del Milan dalla capolista e a frenare i rossoneri nei mesi invernali è stata soprattutto la lunghissima serie di infortuni. Ecco perché Zlatan Ibrahimovic ha deciso di correre ai ripari e ha dato un mandato come consulente a Steve Tashjian, ex Head of Performance della Nazionale maschile USA.

L’indiscrezione era stata riportata nei giorni scorsi da Repubblica e ora è arrivata anche la conferma social del diretto interessato, il cui lavoro si basa sulla ‘costruzione di team con alti livelli di performance’ e sul ‘tutoring di allenatori e gruppi di lavoro’: "Sono lieto di annunciare che sarò consulente di un entusiasmante progetto ad alte prestazioni sportive dell'AC Milan. Sono onorato di lavorare in un club così storico, un gigante dello sport mondiale".

Chi è Steve Tashjian – Lo racconta lui stesso nella biografia del suo profilo Linkedin: “Ho trascorso due decenni nello sport d’élite, connettendo sistemi e processi alla prestazione di alto livello“. Il lavoro dell’americano si basa sulla “costruzione di team con alti livelli di performance” e sul “tutoring di allenatori e gruppi di lavoro”. Tashijan, che “ha vissuto nei contesti lavorativi dove la pressione è alta“, si definisce un MPT, “Master Personal Trainer”, e un FAFS, “Fellow of Applied Functional Science” (tecniche di approccio alla valutazione, riabilitazione e allenamento per le prestazioni neuro-muscolo-scheletriche). In pratica uno scienziato dello sport.

La carriera nel mondo dello calcio - L'avventura di Steve Tashjian nel mondo del calcio e dello sport ha inizio nel 2007, quando sbarca in MLS assunto dai Columbus Crew con il ruolo di Head Fitness Coach e il compito di curare il recupero dei giocatori dopo gli infortuni (“End stage rehabilitation“). Dopo due anni vola in Premier League per lavorare con l’Everton, che gli assegna proprio il ruolo di End Stage Rehab Specialist e dopo 5 anni in Inghilterra torna ai Columbus Crew ma con i gradi di High Performance Director. Il grande salto arriva 4 anni dopo, nel gennaio del 2019, quando diventa Head of Performance della Nazionale maschile USA contribuendo a portarla prima al Mondiale in Qatar del 2022, e poi fino agli ottavi di finale della manifestazione.

E adesso la nuova avventura con il Milan, per risolvere il problema degli infortuni Ibra punta su Steve Tashjian.

