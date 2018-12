Milan, Paquetà è a Milano: "Sono felice, qui per la storia del club"

09/12/2018

E' cominciata ufficialmente l'avventura in rossonero di Lucas Paquetà. Partito sabato sera da Rio de Janeiro, il nuovo-acquisto brasiliano del Milan è atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 11.08 di domenica dopo aver fatto scalo a Lisbona. In serata a San Siro per il match contro il Torino, lunedì poi le visite mediche. A seguire qualche giorno a Milano per cercare casa prima di tornare in Brasile per le feste. A inizio gennaio la presentazione e poi sarà a disposizione di Gattuso.