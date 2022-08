Milan, Maldini: "Il girone ci soddisfa. Finale a Istanbul? Sognare aiuta"

QUI MILAN

Il dirigente rossonero: "L'obiettivo è superare il girone, vogliamo competere per qualcosa di grande"

Nel girone di Champions League 2022/23 il Milan è stato sorteggiato con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. "Un girone che sulla carta sembra meno difficile dell'anno scorso anche perché siamo teste di serie - ha commentato a caldo il direttore dell'area tecnica rossonera, Paolo Maldini -. Le insidie ci sono sempre, ma sempre sulla carta è un girone che ci soddisfa". La finale è all'Ataturk di Istanbul, dove Maldini segnò nella sfida poi persa contro il Liverpool: "I sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare tutto per cose che sembrano fuori portata. Non possiamo sognare così in grande, ma chi ci affronterà non sarà contento di sfidarci".

L'obiettivo del Milan è migliorare la scorsa stagione, quindi passare almeno la fase a gironi: "Siamo arrivati quarti in un girone difficile - ha ricordato Maldini a Milan TV -. Ora dobbiamo almeno centrare i primi due posti, ma è più semplice dirlo che farlo. Solo il campo dirà se ce lo meriteremo. A noi importa competere per qualcosa di importante e di sempre più grande, il resto è tutta una conseguenza".

Paolo Maldini ha commentato anche le avversarie: "Il Chelsea è favorito come noi in questo girone, è sempre bene avere una squadra forte nel gruppo perché può semplificare un po' la qualificazione. Però le insidie non mancano perché il Salisburgo non ha grande storia ma è una squadra difficile da affrontare e la Dinamo Zagabria l'abbiamo sfidata qualche anno fa".

Per quanto riguarda il sogno finale, Maldini è cauto: "Sognare aiuta, ma noi siamo in una fase intermedia. Ci sono società che hanno disponibilità per programmare in maniera diversa rispetto a noi, ma sognare si può comunque".

MASSARO: "LEAO? MALDINI E MASSARA STANNO VALUTANDO"

Presente alla cerimonia anche Daniele Massaro: "É un girone diverso rispetto alla scorsa stagione perché, ricordiamolo, siamo Campioni d'Italia e dalla prima fascia è normale che sia così. Ora giochiamo per tornare protagonisti".

Milan-Chelsea che sono protagoniste delle voci di mercato riguardanti Rafael Leao: "Non mi riguarda il mercato, ci sono Maldini e Massara che stanno valutando. Per tornare protagonisti però il Milan ha bisogno dei giocatori migliori che sono cresciuti facendo la differenza".

IL SALISBURGO PESCA IL MILAN E FESTEGGIA

Con Chelsea e Dinamo Zagabria, il Milan se la dovrà vedere anche con il Salisburgo. La società tramite i profili social ha esultato per l'accoppiamento con i rossoneri: "Felici di affrontare la migliore squadra italiana. Non vediamo l'ora di incontrarvi a Salisburgo". Lo stesso messaggio è stato mandato al Chelsea.