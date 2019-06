Milan, Maldini accetta la proposta di Gazidis: sarà nuovo dt. E porta Giampaolo

03/06/2019

Dopo gli addii di Leonardo e di Gattuso, dunque, il Milan ricomincia sotto il segno di Paolo Maldini, che andrà a ricoprire un ruolo centrale nell'organigramma societario, a meno di un anno dal suo ritorno nel club rossonero in veste di dirigente. Il neo dt sarà affiancato da un direttore sportivo - il suo braccio destro - e da un collaboratore dell'area tecnica, che lui stesso indicherà. Oltre che da Geoffrey Moncada, responsabile dello scouting. Angelo Carbone, da responsabile dell'attività di base, sarà promosso a responsabile del settore giovanile al posto di Mario Beretta. Con l'ufficialità del nuovo incarico, Maldini chiuderà innanzitutto il discorso del nuovo allenatore. Il nome su cui puntare è quello di Marco Giampaolo, che darà l'addio alla Sampdoria dopo tre anni sulla panchina dei liguri. E' considerato il profilo ideale per il nuovo corso: profondo conoscitore del campionato italiano e abituato a lavorare con i giovani. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale da due milioni di euro a stagione. Poi via con le questioni di mercato: dal rinnovo di Suso ai contratti di Donnarumma e Romagnoli. Il tutto nell'attesa della sentenza Uefa sul Fair Play.