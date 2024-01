Milan, Leao ritrova il sorriso e Jovic chiude il mercato

L'ANALISI

Buone notizie dalla prima partita del 2024 per Pioli, che con i baby può allungare la sua panchina e si gode uno Jovic da 5 gol nelle ultime 7 partite

Il sorriso sul volto di Rafa Leao al triplice fischio di Milan-Cagliari è probabilmente la notizia più bella per Stefano Pioli e per i tifosi rossoneri. Più bella anche dei quattro gol rifilati alla fragile e rimaneggiata squadra di Ranieri, ma non l'unica buona notizia perché dalla vittoria per 4-1 contro i sardi il tecnico milanista ha avuto le risposte che cercava sia dai tanti giovani schierati sia da Luka Jovic, che con una doppietta (sono 5 gol nelle ultime 7) di fatto ha chiuso il mercato attaccanti del Diavolo. Almeno per ora, perché a giugno i rossoneri investiranno milioni per una punta giovane in grado di rimpiazzare Giroud.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "La scuola rossonera lavora bene, Jovic ha grandissime qualità" L'attaccante serbo ex Fiorentina è un altro giocatore rispetto a quello visto ad inizio stagione e i numeri lo certificano: dall’inizio di dicembre è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol contando tutte le competizioni e negli ultimi 215 minuti disputati ha avuto una media di contributo al gol di 1 ogni 36’. Jovic si sta giocando il futuro al Milan (il suo contratto è in scadenza a giugno 2024) e queste prestazioni sembrano aver convinto la dirigenza a non fare operazioni in entrata in attacco.

A proposito di futuro del Milan, quella di ieri è stata la partita di tanti baby della Primavera e le risposte sono state positive, tanto che per qualcuno il futuro è adesso. All'esordio dal primo minuto Simic ha dimostrato ancora il suo valore giocando una gara molto attenta, Traoré non è stato brillante ma ha trovato un gol da sogno e Jimenez ha impressionato per corsa e potenza. Con i suoi giovani Pioli può allungare la panchina e far rifiatare i titolari e in questo periodo di piena emergenza è davvero una bella notizia.

Ma la notizia più bella, si diceva, è il sorriso di Rafa Leao, che in 20 minuti ha spezzato il digiuno a San Siro che durava dal 7 novembre scorso e fatto pace con i suoi tifosi (che hanno cantato per lui anche prima dell'ingresso in campo) dopo i fischi ricevuti contro il Sassuolo. Il Milan, questo Milan, non può prescindere dal migliore Leao.

"GRAZIE CURVA SUD, SEI VERA, CONTINUIAMO INSIEME.. IL 2024 SARÀ UN BUON ANNO PER NOI"

Vedi anche Coppa Italia Le pagelle di Piantanida: Jimenez è il "fresco di zona", Jovic trova la tessera punti