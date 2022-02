Milan, Leao premiato a Milanello per le 100 presenze: "Spero di vincere qualcosa di importante quest'anno"

MILAN

Per l'attaccante il riconoscimento da Maldini e Massara. Ora il club al lavoro per il rinnovo fino al 2026

Giornata speciale per Rafael Leao. L'attaccante del Milan è stato premiato durante l'allenamento a Milanello dal dt Paolo Maldini e dal ds Frederic Massara per aver raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera in occasione della gara di domenica scorsa con la Sampdoria. "Grazie a tutti. Sono molto contento di essere arrivato alle 100 presenze con questa maglia, speriamo di vincere qualcosa di importante quest'anno", ha detto Leao. "Un percorso iniziato due anni e mezzo fa, il 25 agosto del 2019 in Udinese-Milan e che si è completato domenica anche con un bel gol. Con l’augurio di giocarne molte altre, complimenti Rafa", le parole di Massara. Getty Images

E dopo il premio, per Leao potrebbe arrivare presto un altro riconoscimento: il rinnovo. Il Milan, convinto dalle sue prestazioni e dalla sua continuità, è infatti al lavoro per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 2026 con l'ingaggio triplicato rispetto all'attuale.