Milan, Pioli: "È l'ultima chance per rimanere in corsa, diamo il 100%"

VERSO ATLETICO MADRID-MILAN

Il tecnico rossonero alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid: "Mettere in campo ciò che ci è mancato nelle prime partite"

A Madrid con un solo obiettivo: battere l'Atletico e sperare in buone notizie da Liverpool. Stefano Pioli si gioca le residue speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League contro i Colchoneros di Simeone, con la speranza che i Reds, già qualificati, fermino il Porto ad Anfield. Per il match del Wanda Metropolitano il tecnico del Milan spera di avere Leao al 100% e dovrà scegliere se puntare ancora su Ibrahimovic, dopo la doppietta di Firenze, o invece affidarsi a Giroud. "Il mio compito di motivatore per questa partita è semplice - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Sappiamo tutti benissimo che è l'ultima occasione per provare a rimanere in corsa, dovremo dare il 100% in termini di concentrazione e qualità di gioco".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Sul messaggio mandato alla squadra

"Abbiamo analizzato in video le caratteristiche individuali e le giocate dei nostri rivali, che comunque conosciamo bene. Il mio compito di motivatore per questa partita è semplice: sappiamo tutti benissimo che è l'ultima occasione per provare a rimanere in corsa in Champions League".

Sugli sforzi del doppio impegno campionato-Champions

"La squadra è costruita per essere competitiva in entrambe le competizioni. È chiaro che per molti è la prima esperienza europea e che abbiamo incontrato avversari di altissimo livello. Sicuramente siamo stati all'altezza, ma ci è mancato qualcosina che non dovrà mancarci domani. Dobbiamo dare il 100% in termini di concentrazione e qualità di gioco".

Su Tomori e Romagnoli

"Fikayo ha un problema al muscolo otturatore, quello che permette di mantenere l'equilibrio dell'anca. Proveremo a recuperarlo per domenica. Alessio sta meglio, è sicuramente pronto per giocare dal primo minuto. La rosa sarà la stessa di Firenze, con Daniel Maldini in più tra i convocati".

Su Tatarusanu

"Non bisogna mai giudicare la prestazione per una singola giocata, a Firenze abbiamo perso perché siamo stati poco precisi in entrambe le aree di rigore. Questo è decisivo, perché se gli episodi vanno a favore degli avversari è perché noi mettiamo qualcosa in meno in termini di attenzione e determinazione. Non è stato un problema di approccio o legato alla pausa, eravamo fisicamente pronti e abbiamo corso tanto. Contro l'Atletico servirà la prestazione e la massima attenzione su entrambi i lati del campo. Va bene tutto, ma se non c'è questo il resto dei discorsi sono aria fritta".

Sulle scelte di formazione

"La valutazione principale riguarderà la condizione dei giocatori. L'infortunio di Rebic ci ha chiaramente tolto una pedina importante, perché ci restano tre giocatori prettamente offensivi, come Zlatan, Olivier e Leao, e noi ne usiamo quasi sempre almeno due. Io devo gestirli e preservarne la salute, perché tutte le partite sono importanti e noi dobbiamo essere competitivi in tutti i tornei che disputiamo".

Sull'Atletico

"Credo sia una delle squadre in Europa che rimonta più risultati nei minuti finali e lo ha dimostrato contro di noi all'andata, questo ci deve far tenere le antenne dritte. Però gli è anche capitato di farsi rimontare, come contro il Valencia in campionato, quindi dobbiamo rimanere in partita fino al 95'".

Su Griezmann

"A prescindere o meno dalla sua presenza loro hanno tantissimi giocatori di qualità e una compattezza importante. Non so chi giocherà dall'inizio, ma so che saranno sicuramente competitivi e dovremo esserlo anche noi, perché all'andata abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza finché eravamo 11 contro 11".