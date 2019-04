Milan, Kessie e Suso tornano in gruppo: la Juve nel mirino

04/04/2019

Arrivano buone notizie per Gattuso, che dopo aver perso Paquetà e Donnarumma per infortunio può ora ritrovare due giocatori importanti in vista del match con la Juve. Kessie, alle prese con un'infiammazione al ginocchio, sta recuperando velocemente e potrebbe essere a disposizione per sabato; stesso discorso per Suso, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la contusione al piede sinistro.