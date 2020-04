Milan, il rebus Maldini: resta solo con potere decisionale

il futuro rossonero

Maldini sì o Maldini no nel futuro del Milan. Dopo l'addio di Boban la sua uscita di scena era ad un passo prima che l'emergenza coronavirus bloccasse tutto, il calcio e anche molte sue dinamiche. Paolo si è pure ammalato, insieme al figlio Daniel, ma ora è guarito e sta meditando sulla decisione da prendere. L'attuale direttore tecnico rossonero dovrà avere un confronto con Elliott per capire il progetto, serve un chiarimento anche dopo le parole dell'ex capitano su Rangnick che a Londra non sono state molto gradite.

In pratica Maldini ha voglia di restare ma vuole avere anche un ruolo decisionale su allenatore e altre questioni prettamente di mercato, campo e spogliatoio. Il rapporto con Ivan Gazidis, amministratore delegato, l'unico ad avere rapporti con la propriertà, è abbastanza buono, ma Paolo chiede di avere più voce in capitolo insieme a Massara. Un bel rebus da sciogliere nelle prossime settimane. La permanenza della bandiera rossonera è tutt'altro che scontata anche se c'è la volontà di entrmabe le parti a proseguire insieme. Ma non a tutti le condizioni, almeno per Paolo.