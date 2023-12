Milan: Ibra assente contro il Monza, salta anche l'incontro con Galliani

La storia di Zlatan Ibrahimovic al Milan: gol, scudetti e ritorni













































Zlatan Ibrahimovic abbraccia il Milan per la prima volta il 28 agosto 2010: arriva dal Barcellona per 24 milioni di euro, firma un contratto quadriennale da 8 milioni a stagione 1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

Salta la prima volta di Zlatan Ibrahimovic a San Siro nel ruolo di senior advisor di Redbird e del Milan. Lo svedese infatti non sarà in tribuna a San Siro per il lunch match contro il Monza a causa di un attacco di febbre che gli ha anche impedito di andare a Milanello per incontrare mister Pioli e la squadra dopo la vittoria di Newcastle in Champions League, inutile ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. E per Ibra salta anche l'incontro tra dirigenti con l'ad del Monza Adriano Galliani, che alla fine dell'agosto del 2010 lo portò per la prima volta in rossonero strappandolo al Barcellona.