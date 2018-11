Milan, Higuain non si è allenato: verso il forfait in Europa League

06/11/2018

In giornata sono previsti nuovi esami per capire esattamente il problema e stilare un piano di recupero adeguato, Higuain (che ha già iniziato le terapie) non vuole perdersi la sfida contro la sua ex squadra anche se quasi sicuramente mancherà in Europa League. Anche per questo Gennaro Gattuso spera di recuperare Calhanoglu e Bonaventura in vista del campionato.