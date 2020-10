Milan, gestaccio di Calabria alla fine del derby: rischio squalifica?

QUI MILAN

In casa Milan non sono certo mancati i festeggiamenti dopo l'importantissima vittoria sull'Inter nel derby. Davide Calabria, però, si è spinto un po' troppo oltre, esibendo a fine partita un dito medio rivolto, probabilmente, ai pochi tifosi nerazzurri sugli spalti di San Siro. Il gestaccio è stato immortalato dai fotografi, ha scatenato un po' di bufera sui social e potrebbe anche costare un turno di squalifica al difensore rossonero. ipp

Da regolamento, tuttavia, Calabria rischierebbe di essere punito solo se il suo comportamento fosse stato notato e messo a referto dall'arbitro, dai suoi assistenti o dagli ispettori della Procura federale. In caso contrario per lui rimarrebbe solo la macchia di un gesto poco elegante e gli strascichi delle polemiche scatenatesi sui social. Il Giudice sportivo può infatti punire i fatti accaduti dopo il 90' solo in caso di comportamenti violenti.