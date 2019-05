Milan, Gazidis: "Delusi ma grazie a tutti. Ora rifletteremo"

26/05/2019

Subito dopo il fischio finale di Spal-Milan, un comunicato firmato Ivan Gazidis illustra la posizione della società rossonera dopo il raggiungimento del quinto posto: "Nonostante la vittoria, siamo piuttosto delusi per aver mancato la qualificazione in Champions League. Tuttavia la squadra ha combattuto duramente fino alla fine e voglio ringraziare tutti per l'impegno profuso". Sul futuro: "Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e ai passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del nostro club".