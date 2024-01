Milan, emergenza centrocampo: Pioli pronto a fare 31 con i ragazzi del 2005

VERSO MILAN-CAGLIARI

Zeroli, Eletu e non solo, sono già 30 i calciatori schierati in campionato dal Milan. Il tecnico rossonero pronto a pescare dal tanto atipico quanto profondo serbatoio della Primavera

Nei buoni propositi e nei desideri del veloce brindisi di Capodanno del Milan la salute è stata protagonista. L'infermeria piena di Milanello sta condizionando questa stagione e il lavoro di Stefano Pioli, ma a prescindere da responsabilità o meno la speranza di tutto l'ambiente rossonero è che il 2024 possa segnare una svolta in tal senso. Tempo di riposare non c'è, il Milan è impegnato subito in Coppa Italia contro il Cagliari (il 2 gennaio - diretta alle 21 su Canale 5, in streaming su Infinity e SportMediaset.it), ma i tempi del mercato non sono così rapidi come si potrebbe pensare, le situazioni di Bennacer - volato in Coppa d'Africa - e Krunic - separato in casa, impongono già salti mortali per il tecnico. La risposta è in un serbatoio che si sta rivelando tanto atipico quanto profondo: i ragazzi della Primavera.

SERBATOIO ATIPICO - Non è usuale vedere il Milan, come in genere ogni squadra di vertice, schierare 18enni in serie e a onor di cronaca è stato altrettanto sorprendente vedere il carisma con il quale gli stessi sono scesi in campo a San Siro senza battere ciglio. Sono già 30 i calciatori utilizzati in questa Serie A da Stefano Pioli per i problemi legati agli infortuni di cui è anche accusato, sicuramente un numero difficile da ritrovare nella storia rossonera prima ancora della fine del girone d'andata.

SERBATOIO PROFONDO - Di necessità, virtù. Secondo i dirigenti del Milan il lavoro degli ultimi anni sul settore giovanile sta portando i propri frutti, ma è vero che sono state le circostanze della prima squadra ad aprire anzitempo le porte ai ragazzini di Abate. Chissà, forse un assist dalla malasorte. E allora oltre a Bartesaghi (dicembre 2005) confermato vice Theo Hernandez dopo la tournée estiva negli Stati Uniti e aggregato in pianta stabile alla prima squadra, ecco esordire in Serie A Jan-Carlo Simic (con gol), Chaka Traoré, Kevin Zeroli e il 2008 da record Francesco Camarda. E con loro il 2004 Luka Romero.

EMERGENZA CENTROCAMPO - La sfida contro il Cagliari in Coppa Italia potrebbe essere un palcoscenico importante per molti di questi, ma lo sguardo di Pioli e della società va oltre. Bennacer ha già lasciato l'Italia dopo l'assist contro il Sassuolo per raggiungere il ritiro dell'Algeria in vista della Coppa d'Africa e Rade Krunic sembra destinato a lasciare il rossonero per passare al Fenerbahçe. Con Musah di rientro dall'infortunio e Pobega ai box per diversi mesi, in attesa di capire se dal mercato arriveranno opportunità interessanti, ecco l'occasione per Zeroli, Simic e altri compagni di squadra.

I PROSSIMI TALENTI - Sono già 6 i giocatori nati dal 2004 in poi schierati da Stefano Pioli in campionato, di cui tre 2005 e il 2008 Camarda. Al cancelletto di partenza però sono almeno altri tre i giocatori che scalpitano per avere la propria chance di giocare a San Siro e mettersi in mostra, chissà già dalla Coppa Italia.

Sono il 2004 Nsiala Makengo, difensore centrale convocato anche per la trasferta di Newcastle in piena emergenza difensiva. Poi c'è il terzino destro Gimenez, spagnolo classe 2005 descritto come una promessa. Infine, almeno per il momento, Victor Eletu, centrocampista classe 2005 che vista la situazione in mediana potrebbe presto avere una chance. Del resto Pioli ha già fatto 30, non gli resta che fare 31.