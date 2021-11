Milan, continua il percorso di crescita: ora il derby per un altro step

L'ANALISI

I rossoneri sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi in Champions

"Nel percorso". Cit. di Lele Adani, ma che inquadra perfettamente il momento del Milan. La squadra di Pioli, appunto, sta affrontando un percorso di crescita e il pareggio contro il Porto è stato un ulteriore passettino. In Champions League, si sa, le cose sono più complicate ma i rossoneri hanno dimostrato di poterci stare reagendo al vantaggio dei lusitani. Certo, non è stata una prestazione brillante con tanti errori tecnici e in fase di impostazione, ma Tonali e compagni hanno comunque strappato un punto importante senza mai affondare.

Una prova di carattere, con un po' di nervosismo, ma questo gruppo ha dimostrato ancora una volta di essere unito, a maggior ragione nei momenti difficili. Il primo punto in Champions League ha diversi significati, ma soprattutto tiene ancora in vita i rossoneri. Passare agli ottavi sarà un'impresa e dipenderà anche dagli altri risultati. Il Milan dovrà vincere a Madrid contro l'Atletico e poi battere in casa un Liverpool già qualificato. Nel frattempo sperare che il Porto non faccia più di un punto in due partite. Difficile, difficilissimo, ma non impossibile.

Ora, però, testa al derby contro l'Inter di domenica che è già un esame decisivo per la Serie A. I rossoneri ci arrivano in fiducia e con la voglia di spedire i cugini a -10 in campionato, un'occasione d'oro che Pioli non vuole farsi scappare. Per quanto riguarda il campo non preoccupano le condizioni di Calabria, uscito all'intervallo di ieri per un lieve giramento di testa, e dovrebbe recuperare anche Ballo-Tourè che doveva smaltire un problema alla caviglia. In attacco spazio a Ibrahimovic, con il dubbio Diaz-Krunic.