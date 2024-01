Milan, Cardinale atteso a San Siro con la Roma

MILAN

Il proprietario del club non è soddisfatto dei risultati, ma nell'immediato la panchina di Pioli non sembra a rischio: solo l'Europa League può salvare la stagione

Fuori dalla Champions League (e di conseguenza dal Mondiale per Club), fuori dalla Coppa Italia e virtualmente fuori anche dalla corsa scudetto. Non era mai successo con Stefano Pioli in panchina che a metà gennaio la stagione del Milan fosse così povera di obiettivi, ma per ora da parte del management del club rossonero non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di un cambio in panchina: avanti col tecnico dell'ultimo scudetto, che avrà il compito di centrare la qualificazione alla prossima Champions e di provare a vincere l'Europa League. Poi in primavera se ne riparlerà (la sensazione, forte, è quella della fine di un ciclo), ma intanto il focus è sulla partita con la Roma (che l'anno scorso in 10' costò lo scudetto e quest'anno può blindare il quarto posto), per la quale a San Siro è atteso anche il proprietario, Gerry Cardinale.

Al tecnico si riconoscono i grandi traguardi raggiunti nelle scorse stagioni, che hanno portato anche a uno storico attivo di bilancio, e la valorizzazione di molti dei giocatori più forti in rosa, ma gli si imputano i troppi derby persi, i tantissimi infortuni (33) che mai come quest'anno stanno condizionando la stagione e più in generale il ripetersi di certi errori e difetti come la poca cattiveria, i gol subiti da palla ferma e il calo nei secondi tempi.

Nonostante una stagione fin qui non in linea con gli investimenti fatti e le aspettative di inizio stagione, e nonostante l'ombra di Antonio Conte sia sempre più ingombrante, avanti con Pioli dunque. Al tecnico il compito di salvaguardare un posto tra le prime 4 in campionato e provare ad arrivare in fondo all’Europa League, poi in primavera arriverà la decisione definitiva sul suo futuro.

