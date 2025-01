Leao, decisivo l'allenamento del pomeriggio: se recupera va in panchina. Dubbi in attacco per Conceiçao

Fiato sospeso in casa Milan sul fronte Rafa Leao in vista della finalissima con l'Inter a Riad. Il portoghese si è allenato stamane in solitudine: non c'è grande ottimismo in merito a un suo recupero. Molto però dipenderà dalla seduta che i rossoneri svolgeranno nel pomeriggio: resta da capire se il portoghese ex Lille si allenerà a parte o proverà a svolgere la seduta con i compagni. Il 25enne comunque, andrà al massimo in panchina contro i nerazzurri.