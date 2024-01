La "mourinhata" di Pioli nasconde i difetti del Milan

L'ANALISI

Tre punti pesantissimi a Udine e terzo posto blindato, ma i rossoneri non brillano: da Leao alla difesa, i problemi da risolvere

Al netto del caso-Maignan, di cui parliamo a parte, sono due le immagini che restano impresse della serata milanista di Udine: il gol di Thauvin e l'assalto finale, furioso e fortunato. Partiamo dal secondo, perché nei commenti post partita si è dato grande merito a Stefano Pioli per le scelte fatte a gara in corso. La domanda è semplice: logica o disperazione? La sensazione, almeno per quanto ci riguarda, è che il tecnico del Milan sia semplicemente andato all-in nel tentativo, poi vincente, di tenere a galla una nave che stava colando a picco. Una "mourinhata" in pieno stile, mandata in scena proprio nella settimana dell'esonero del portoghese. Quante volte abbiamo visto l'ex Special One buttare in campo tutte le punte per recuperare un risultato sfavorevole? Quante volte abbiamo detto e pensato che la scelta fosse poco logica e molto frutto di disperazione? Ecco, ci ripetiamo. Pioli che butta nella mischia Jovic e Okafor, poi decisivi, ridisegnando il 4-2-3-1 iniziale nel 4-2-4 degli ultimi minuti non è un tecnico che individua un problema e lo risolve. È l'edizione gold di José Mourinho. Che piaccia oppure no.

Inutile dire che alla fine ha avuto ragione lui. Eccome, tra l'altro, perché la vittoria di Udine, non esattamente meritata, ha, forse proprio per questo, grande significato: tiene lontana la concorrenza Champions che rischiava di avvicinarsi sensibilmente e viva la speranza di inseguire Juve e Inter in classifica. Pensare però che il Milan abbia trovato la quadra dopo mesi complicati è meno automatico. A Udine i rossoneri sono sembrati lenti, prevedibili, senza troppe risorse e, in certe occasione, particolarmente deconcentrati. E qui passiamo alla seconda immagine, Thauvin che passa in mezzo a Reijnders e Theo e batte Maignan. Si può prendere un gol così? In possesso, dopo aver sbagliato due volte l'uscita dalla pressione friulana (nell'azione Calabria fa uno stop a 3 metri e perde palla), in superiorità numerica. La risposta dovrebbe essere no, la sensazione è invece stata che sia mancata concentrazione, che ci sia stata superficialità. La stessa che ogni tanto si vede nella corsa in meno fatta per coprire le linee agli avversari in fase difensiva o proporsi in quella offensiva.

Il Milan che dava sempre tre opzioni di passaggio al compagno, marchio di fabbrica del primo, ottimo, Pioli, è scomparso soprattutto in questo. I giocatori sembrano meno disposti a seguire le indicazioni del tecnico, partecipano all'azione solo quando sono in possesso palla - non fanno movimenti per liberare spazio ai compagni -, giocano molto singolarmente e molto poco di squadra. Loftus che ribalta l'azione di forza o Theo che parte palla al piede rompendo la linea avversaria dovrebbero essere note positive, ma diventano un difetto. Perché sono iniziative private in quello che dovrebbe essere un "bene pubblico". Sono la qualità del singolo che fuoriesce dal senso di squadra. Così, fatto salvo per episodi come questi, il resto diventa un giropalla noioso, lento, prevedibile, con il solo Adli che cerca la verticalizzazione e il solo Giroud che si muove per legare il gioco. Tanto è bastato per infilare quattro vittorie di fila, ma sarà sufficiente per tenere in linea la squadra da qui a fine stagione? La domanda è questa: perché anche le "mourinhate", che a volte sono funzionate, non sempre portano punti. Meditare su questo è imperativo.