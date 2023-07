Il Milan vola negli States: mongolfiera rossonera tra le colline di Hollywood

© foto acmilan

Il Milan è ufficialmente pronto a sbarcare sulla costa ovest degli Stati Uniti, dove i rossoneri saranno i protagonisti di un Pre-Season Tour tra California e Nevada in preparazione alla stagione 2023/24 - un momento importante per la crescita del Club, dentro e fuori dal campo, all'interno del nuovo capitolo di sviluppo sotto la guida di RedBird Capital Partners, azionista di AC Milan. Lo rende noto il club in una nota.