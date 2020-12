Il Milan riparte: da valutare gli infortunati, Kjaer verso il rientro

A MILANELLO

Il Milan capolista è pronto a ripartire dopo le feste di Natale. Martedì la squadra rossonera si ritroverà a Milanello per preparare la trasferta di domenica 3 alle 18 contro il Benevento allenato dal grande ex Pippo Inzaghi. Da valutare la situazione degli infortunati, a cominciare da Ibrahimovic. Fermo da Napoli-Milan del 22 novembre, l'attaccante svedese farà di tutto per recuperare in tempo, ma senza correre rischi, per la supersfida del 6 gennaio contro la Juve.

Chi potrebbe già rientrare contro il Benevento è Kjaer, fermo da inizio dicembre. Il difensore danese potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa se dovesse allenarsi già in gruppo nei prossimi giorni. Sotto osservazione anche Castillejo, uscito nei minuti finali della partita contro la Lazio per un indurimento al flessore. Bennacer, fuori causa dal 13 dicembre contro il Parma per un problema al retto femorale, salterà di sicuro la prossima gara e probabilmente anche quella contro i bianconeri di Pirlo. Rientro a febbraio per Gabbia, alle prese con una lesione distrattiva di 1°-2° grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro