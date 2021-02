Il Milan non sa più vincere. Ora si accende il derby con l'Inter

L'ANALISI

I rossoneri si fanno raggiungere allo scadere dalla Stella Rossa e perdono Bennacer

Dal brutto ko in casa con lo Spezia al pari di Belgrado con la Stella Rossa. E ora, invece, il derby contro l'Inter per un eventuale risorpasso (solo un punto divIde le milanesi). E' lunga ancora, molto, la strada del Milan, beffato nel finale di gara proprio dalla squadra dell'ex interista Stankovic. Un pari che in altri momenti sarebbe sembrato normale, ma che ora getta qualche ombra sul momento non certamente perfetto dei rossoneri. Pioli è lì a spronare la sua squadra e cercare di dare la scossa giusta per mantenere dritta la rotta verso approdi più prestigiosi. Stella Rossa-Milan, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images









Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Ultime gallery Vedi tutte

C'è da dire che era un Milan imbottito di seconde linee, proprio per il discorso della stracittadina che questa volta vale per il primato, per il prestigio, per la storia. Insomma, per tutto. Un derby è sempre un derby. Nulla da dire più.

Poli pensava che il turnover potesse bastare ma così non è stato. Un gol al fotofinish fa male, ma non dovrà preoccupare vista le tante opzioni per poter passare il turno. Anche lo 0-0 è un risultato alla fine "utile".

C'è preoccupazione per l'infortunio di Bennacer (si teme un mese di stop) così salterà chiaramente il derby. Non apparsi al top Romagnoli, al quale si chiede di più sempre, e Mario Mandzukic. L'ex juventino non è ancora rodato a dovere e non riesce a dare l'apporto sperato.

I numeri del match sono stati quasi sempre in pari con il Milan che ha avuto di più il possesso palla: 52 a 48, mentre 7 a 7 i tiri in porta. Il Milan gioca meglio e lo si vede dai passaggi riusciti: la squadra di Pioli ne realizza 317 contro i 269.

Vedi anche Milan Berlusconi a sorpresa: "Negli ultimi mesi qualche volta ho tifato Inter..."