Ibrahimovic ricorda: "Non volevo andare via dal Milan"

06/11/2018

L'ipotesi di un ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic prende corpo giorno dopo giorno, sei anni fa l'addio ai rossonero andò così: "Mi avevano detto di non preoccuparmi, che non sarei stato venduto. Poi però Raiola mi avvisò che presto avrebbe chiamato Leonardo, che era ds del Psg. Ho detto a Mino: non rispondo. E lui: tanto ti hanno già venduto" l'aneddoto contenuto nell'autobiografia "Io sono il calcio".