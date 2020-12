Ibra: "Qui per un Milan al top, ma non abbiamo ancora vinto nulla"

MILAN

Ibrahimovic non è ancora pronto a tornare in campo, ma è sempre carico. "Siamo in una forma incredibile, stiamo facendo davvero bene - ha spiegato Zlatan alla BBC -. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo bene a mente". "La prima volta che sono arrivato qui sono entrato in un club che lottava per vincere lo scudetto, quando sono tornato è stato per riportare il Milan dove appartiene, al top", ha aggiunto lo svedese. Getty Images

Dichiarazioni da leader, come sempre. "È una sfida differente ma è una sfida che mi piace, perché quando gli altri dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, ecco che io entro in gioco - ha continuato Ibra -. Queste cose mi fanno sentire vivo". "Se riesco ad avere successo e se sono in grado di fare quello che penso di poter fare, il feedback è fantastico, la sensazione è incredibile perché è un risultato più grande che arrivare in un top team che è già al top - ha aggiunto -. Sono molto motivato".

Poi qualche considerazioni sulle sue prestazioni: "Continuerò a giocare finché potrò continuare a fare quello che sto facendo ora. Devo solo mantenere una buona condizione fisica, poi il resto si risolverà da solo". "Dopo l'infortunio del 2017 mi sono detto che finché avrei potuto giocare a calcio allora avrei continuato a farlo - ha proseguito -. Ma quando sei a questi livelli importa solo il tuo rendimento". "Se giochi bene, se porti risultati allora sei ancora ad un livello top - ha aggiunto il campione svedese -. Ma appena non riesci più a fare la differenza allora ci sarà qualcuno pronto a sostituirti. Mi piace questa pressione perché non voglio essere qui per quello che ho fatto in passato, io sono qui per quello che faccio ora; è questa la pressione che mi metto addosso". "Qualsiasi cosa abbia fatto prima non importa, ogni giorno devo dimostrare chi sono - ha continuato ribadendo il concetto -. Ecco perché ogni giorno tiro fuori il meglio da me stesso ogni giorno".

Nonostante da un punto di vista fisico non sia più quello di un tempo, in campo Zlatan fa ancora la differenza. "Ho tanta esperienza, il gol non è mai stato un problema, continuo ad andare avanti - ha spiegato -. Non sono lo stesso giocatore che ero cinque anni fa e non sono lo stesso giocatore che ero dieci anni fa, tutti quanti cambiamo dal punto di vista fisico. Sono onesto nel dire che non corro come correvo prima, ora lo faccio in modo più intelligente". Infine una battuta alla Ibra sul futuro: "Mi sento come se qui avessi vissuto diverse generazioni. Ho giocato contro Paolo Maldini e ora suo figlio Daniel è un mio compagno di squadra. Magari potrò giocare anche con il figlio di Daniel, sarebbe un miracolo".