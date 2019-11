Gazidis: "Lavoriamo duro per riportare il Milan in alto"

PARLA L'AD

Con la sfida contro la Juve all'orizzonte, la cura Pioli ancora da assorbire e una classifica complicata da gestire, il Milan si aggrappa alle parole di Ivan Gazidis per rassicurare l'ambiente e indicare la via per uscire da questo momento difficile. "Lavoriamo duramente ogni giorno per fare tornare in alto il Milan", ha spiegato l'ad rossonero introducendo in italiano la presentazione di "Sempre Milan", il volume ufficiale dei 120 anni di storia del club scritto dai giornalisti Umberto Zappelloni e Carlo Pellegatti. Parole che confermano la fiducia della proprietà e la voglia di continuare a investire sul progetto.

Nonostante le difficoltà in campo e problemi tecnici che hanno portato all'esonero di Giampaolo, dunque, in casa Milan l'obiettivo resta chiaro. Anche se i risultati in questo momento latitano, i vertici della società non arretrano di un passo, ribadendo la volontà di riportare il club dove merita. In Italia e in Europa. "Siamo qui per onorare la storia di questa grande società - ha precisato Gazidis rivolgendosi alla stampa e ai tifosi -. Il Milan è stato importantissimo nella storia del calcio mondiale e voglio assicurarvi che lavoriamo duramente ogni giorno per farlo tornare in alto". Dichiarazione di intenti forte e chiara. A cui ora dovrà seguire la risposta della squadra sul campo. Gazidis suona la carica.