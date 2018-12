Gattuso: "CR7-Milan? Mirabelli ha detto la verità"

01/12/2018

LA CONFERENZA DI GATTUSO

Ostacolo Parma

"Dobbiamo rispettare l'avversario e capire come gioca. Il Parma si chiude e poi riparte. E quando riparte fa paura. Dobbiamo tenere palla e giocare, ma dobbiamo fare attenzione e non sbagliare in uscita. Ci saranno quasi 60mila tifosi e per noi deve essere motivo d'orgoglio. Ci possono mettere in difficoltà, ma anche noi se giuochiamo bene possiamo far male"



Giocare alle 12.30

"Qualcuno ha sbagliato a scrivere le mie parole. Io non sono contrario alla partita alle 12.30. Se si fosse giocato alle 18 ci sarebbe sicuramente meno pubblico. Io ho solo contestato il fatto che abbiamo giocato il giovedì e giochiamo alle 12.30 di domenica. Ho pensato al mio orticello e al recupero dei miei giocatori, senza offendere nessuno. In questo momento la gente apprezza molto i sacrifici che sta facendo la nuova società e apprezza l'impegno che la squadra sta mettendo. Sull'impegno nessuno può dire nulla"



Segnali dall'Europa

"Se giochiamo come contro il Dudelange domani non si vince. Però ci sta che quando si cambia tanto possano venire prestazioni al di sotto delle aspettative. Sapevo a cosa andavo incontro, però ho preferito dare minutaggio ai chi aveva giocato meno. Domani serve una prestazione totalmente diversa. La cosa che mi fa ben sperare è che sul 2-1 ho visto facce diverse e che la mia squadra aveva capito che non poteva fare una figuraccia simile. Dobbiamo continuare con questa umiltà e su questa strada".



Inizia il secondo anno al Milan

"Spero di migliorare, di riuscire a contare fino a dieci almeno ogni tanto. Adesso siamo solo a 2/3... Bisogna fare esperienza e crescere. Devo imparare a leggere prima e meglio la partita, cercando di sbagliare il meno possibile a livello tecnico-tattico"



Calhanoglu

"Per ritrovarlo serve che abbia continuità di prestazioni come l'anno scorso, con grandissima intensità e tecnica. Spero che continui come ha fatto nel secondo tempo con il Dudelange e nel secondo tempo con la Lazio"



Sette gare a dicembre

"Dobbiamo fare meno danni possibili, cercando di preparare bene le partite. Dobbiamo fare più punti possibili e passare in Europa League. Pensiamo gara dopo gara, recuperando energie. Poi vedremo dove siamo prima della sosta. Ma nonostante i tanti infortuni, vedo un gruppo che si è ricompattato. In fase difensiva siamo in emergenza, ma la squadra si sta sacrificando"



Gazidis

"Gazidis è un uomo di calcio, che ha portato l'Arsenal ad ottimi livelli come risultati sportivo-economici. I risultati parlano per lui. Abbiamo pranzato insieme. Quando parla, ti affascina e si capisce che ha esperienza. E' un valore aggiunto per questa società"



La crescita della squadra

"La cosa che mi sta piacendo di più è vedere giocatori che danno la disponibilità per i continui cambi di modulo che stiamo facendo. Ci mancava e sono molto contento di questo. Paragoni con il mio Milan? Il calcio negli ultimi 7-8 anni è cambiato in modo incredibile. Non si possono fare paragoni, questa squadra ha grandissimi margini di miglioramento ed è molto giovane. Quella era una squadra di campioni"



Difesa a quattro?

"Domani lo vedrete...Il Parma è una squadra che si difende con quattro centrali puri. Sanno difendere bene e quando conquistano palla ribaltano l'azione velocemente. Lavorano in maniera eccezionale. E' una squadra costruita con criterio. Non è un avversario facile da affrontare"



Conti

"Merita di avere una chance. Sa che gli manca ancora uno step, ma a livello di corsa e di veemenza è ritrovato. Ora dobbiamo dargli la possibilità di toccare con mano la partita, cercando di migliorare nell'uno contro uno. Mi è piaciuto come si è comportato negli allenamenti. Ora sta a me trovare il momento giusto per buttarlo dentro. Ma non deve avere fretta. L'importante è che non senta dolore"



CR7 vicino al Milan

"Se Mirabelli ha detto quello, sicuramente lo sapevo anche io. Mica è scemo Mirabelli, c'è stata la possibilità. E' tutto vero quello che ha detto. C'è stata la possibilità, poi sono successe tante cose. Confermo quello che ha detto lui..."



Fabregas

"Mi piacciono tutti i grandi giocatori. Mi piacciono anche Modric, Kanté e tanti altri.. Ma sono domande da fare a Leonardo o a Maldini. Non è che mi aggiornano tutti i giorni sulle possibilità di mercato. Parliamo solo quando si possono fare operazioni all'80-90%. Stanno uscendo tanti nomi. Fabregas? Sì, mi piace. Ma non c'è nulla di concreto"



Bakayoko e Cutrone

"Si sono allenato col gruppo e sono a disposizione, anche se non sono al top della condizione e non hanno recuperato bene"





Mauri e le seconde linee

"Bisogna confermarsi e fare bene. Josè Mauri ha fatto bene con il Dudelange quando è entrato. Bisogna continuare. Anche Bertolacci, ha sbagliato un po' di palloni, ma la prestazione che ha fatto non era da buttar via. I giocatori devono farsi trovare sempre pronti, sulle gerarchie non è cambiato sicuramente nulla. C'è anche Montolivo, si deve allenare bene, perchè anche lui ha la possibilità di entrare in campo"

"Non mi preoccupa la stanchezza, abbiamo tempo per recuperare. Abbiamo 95' da battagliare col Parma. Mi preoccupa la tipologia di gioco che hanno i ducali. Hanno fisicità. Quando saltano in area possono far male, così come in campo aperto. Hanno grande convinzione e fanno un calcio difficile da fare. Si difendono bene, facendo anche grande pressione. Davanti hanno giocatori che possono fare male e secondo me giocherà Biabiany, che è un motorino quando riparte. Sono giocatori che con la loro velocità e organizzazione ci possono mettere in difficoltà""E' come quando ero un calciatore. Bastava che sbagliassi due partite per essere preso di mira, ma io mi caricavo e rispondevo a mio modo. Andare a vedere cosa scrivono di te è come farsi male da solo. Bisogna isolarsi e continuare a lavorare a testa bassa. Questa professione si può vivere in tante maniere. Io mi trovo bene con questo modo di gestire il lavoro""Ricardo a livello tecnico è uno dei più forti che abbiamo, fa sembrare facili cose che sono difficili. Gli arrivano le pallacce ma le fa passare facili. Gestisce la palla e ne esce sempre bene grazie alla sua padronanza a livello tecnico. E su Suso abbiamo provato a farlo venire un po' più dentro al campo e penso che possa farlo ancora di più. Tante volte, invece, mi aspetto da Calhanoglu che stia più largo. Invece ora tende ad accentrarsi troppo. Se non lavoriamo bene con le catene e non hai l'esterno, poi ci deve arrivare il terzino se no la catena non funziona"