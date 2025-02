Conceiçao al bivio, per salvare il posto cambia il Milan: Leao dalla panchina

"Sono pronto a passare notte e giorno a Milanello per arrivare al quarto posto". Dopo la promessa fatta nel post-partita di Torino, Sergio Conceiçao è passato ai fatti e in occasione dell'allenamento di ieri ha tenuto un lungo discorso motivazionale alla squadra (presenti anche Ibra e Moncada che però non hanno aperto bocca lasciando la scena al portoghese). L'obiettivo del tecnico, che non avendo più impegni europei avrà più tempo per lavorare e mettere benzina nel serbatoio in vista del finale di stagione, è rimontare sulla Juventus, che oggi è lontana 8 punti, centrare il piazzamento in Champions e così salvare la sua panchina.