Bologna e Lazio per rialzare la testa: Conceiçao si gioca tutto in quattro giorni

Ancora una volta due partite con un solo risultato possibile e un'ultima occasione per provare a rientrare nella corsa Champions. Il Milan e Conceiçao sono di nuovo di fronte a un bivio che non permette errori e, visti gli ultimi tre precedenti - Zagabria, Feyenoord e Torino - provare a essere ottimismi è un'acrobazia da stuntman. Da stuntman è la parola giusta, perché mai come in questo momento ci sarebbe da augurarsi l'ingresso in campo delle controfigure di Theo Hernandez e Leao, Maignan e Joao Felix, Musah o Thiaw, tutti giocatori finiti per diversi motivi nel mirino della critica e decisamente al di sotto del proprio, naturale, standard di rendimento. Dire che l'ultimo mese del Milan è da non credere è un eufemismo: tra autoreti goffe, papere, cartellini rossi e diavolerie varie, i rossoneri hanno esibito l'intero repertorio horror. Il che, se non altro, fa pensare che più in basso di così non si possa davvero andare e che risalire, più che un obbligo, sia il naturale rimbalzo di azioni che sono precipitate.